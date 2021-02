La presentadora Tatiana Franco, quien hizo parte del programa Muy Buenos Días del Canal RCN, sufrió un accidente en su apartamento, ubicado en el norte de Bogotá, este fin de semana.

Contó que a la medianoche del viernes fue atacada por su perro Lorenzo, quien la mordió en el labio y le causó una seria herida que ella compartió en sus historias de Instagram, pero que terminó por despertar mensajes de odio y violencia que ella no comprende.

“Lorenzo me mordió, él no es agresivo es muy amoroso (…) soy bastante cansona con él, estaba dormido y me dio por molestarlo, siento que se asustó cuando empecé a sacudirlo y ni me miró sino me mordió”, detalló.

