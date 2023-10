Mientras conversaba con Mauricio Vélez, Pace sintió necesario entregarle un mensaje del padre del presentador. De acuerdo con la argentina, el número que Vélez no recordaba era el 7, y luego le dijo: “No olvides usar el pañuelo en tu saco, y que firmes lo que tienes que firmar que él estará allí acompañándote”.

Ante esto, el también actor comenzó a llorar, y en medio del llanto explicó: “Hace 15 días me soñé con mi papá, y me dijo unos números y me faltaba uno, y es el 7. Ese es el número que yo uso para marcar mi ganado”.

Luego, Vélez contó que cuando era joven su padre discutía mucho con él porque le exigía usar corbata, pero al ver que el presentador se negaba, entonces le sugería que usara un pañuelo.

Le también: Mauricio Vélez y su transformación física: bajó más de 10 kilos

A Orlando Liñán le indicó que su abuela lo acompaña siempre y que suele tocar una puerta en su casa, ya que es la manera de ella responder a un requerimiento de su familia.

Por su parte, Violeta Bergonzi aseguró ser incrédula ante estos temas, pero no pudo contener el llanto al recibir un mensaje del más allá.

“Ella no te abandonó. Estoy hablando de tu amiga”, le indicó Noelia Pace, y agregó: “Ella debió pasar por un proceso, y dice que estés atenta, que ella sabe lo que has hecho por su familia. También se refiere a un dije que las unía”.

Finalmente, la vidente explicó que la muerte no es el fin de nadie, aseverando que hay algo más allá después de ella.