Por su lado, Jennifer López ha destacado tanto en la actuación como en la música. Algunas de sus películas más populares son: 'Selena' - por la que ganó una nominación a los Globos de Oro en la categoría de 'Mejor actriz' - 'Anaconda' (1997), 'Nunca más' (2002), 'Sueño de amor' (2002), 'El plan B' (2010) y 'Hustlers' (2019), por su trabajo en la última cinta volvió a estar nominada a los Globos de Oro pero como 'Mejor actriz de reparto'.

Paralelamente, ha lazado hasta ahora ocho álbumes de estudio y cuenta con canciones tan exitosas como: 'El anillo', 'On the floor', 'Jenny from the Block', 'Get Right', 'I'm Glad' y muchas más.