Primer celebridad que no aguantó Survivor, la isla de los famososos: ya renunció a la competencia

Este lunes 23 de enero fue el gran lanzamiento del reality del Canal RCN, ‘Survivor, la isla de los famosos’, la competencia de supervivencia en la que 22 famosos se enfrentarán en diferentes pruebas con el fin de obtener beneficios de supervivencia.

Lea también: Survivor, la isla de los famosos: Camilo Sánchez y el porqué de su 'tembladera'

Durante el tercer día, antes de comenzar la primera prueba entre equipos, la empresaria Manuela Gómez indicó que se retiraba de la competencia debido a que no se sentía bien.

"Me retiro, no me siento bien mentalmente, estoy a punto de una crisis existencial", indicó la exprotagonista de novela, y es que la participante se vio muy afectada la noche anterior tras la incertidumbre que le generó estar en esta isla desierta.

Por su parte, Tatán Mejía, presentador del programa, la invitó a reconsiderar la determinación, a lo que Gómez respondió que ya era una decisión tomada.

Lea también: La prueba de Survivor, la isla de los famosos que dejó anonadados a los participantes

Con esta ausencia, Manuela Gómez se convierte en la primera persona en abandonar 'Survivor, la isla de los famosos'.