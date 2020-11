Productor del reencuentro de RBD da detalles del concierto e ilusiona a los fanáticos

RBD está de regreso con un concierto virtual llamado 'Ser o parecer' que será transmitido en vivo el próximo 26 de diciembre. Sin embargo, el grupo no estará completo, pues Dulce María y Alfonso Herrera decidieron no participar. De este modo, Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez serán quienes entonen nuevamente los éxitos del famoso grupo mexicano que se separó en 2008.

Empero, de alguna manera, Dulce María y Alfonso Herrera fueron considerados dentro del tributo a RBD. Así lo reveló el productor del evento, Guillermo Rosas, en un Instagram Live con Christopher Uckermann. "RBD son los seis, siempre han sido los seis. Por supuesto, en nuestro tributo están considerados Dulce María y Alfonso Herra. Nosotros no lo deberíamos ni de estar contando, pero hay un performance entero dedicado a ellos".

Agregó: "A quién se le puede ocurrir que vamos a hacer un tributo a RBD sin pensar en Poncho y en Dulce... A todos sus fanáticos que han escrito que cómo es posible que no los hayamos incluido en el tributo, están incluidos. Tienen un momento muy especial dentro de nuestra transmisión".

Respecto de la ausencia de ambos artistas en el evento, Christian Chávez reveló por medio de un Instagram Live que Poncho nunca se sintió muy cómodo en el campo de la música, mientras que Dulce María está enfocada en la maternidad, la cantante cuenta aproximadamente con ocho meses de embarazo.

Por otro lado, la unión virtual de RBD no es la única sorpresa que reciben los fanáticos este año, pues a finales de octubre Anahí comentó que el grupo prepara nuevo material musical. "Les tenemos una nueva sorpresa, a finales de noviembre van a tener música nueva", expresó la cantante en una entrevista exclusiva para el programa Hoy.

Pero no se emocionen, todo esto no significa que el grupo emprenderá nuevas giras de conciertos. En entrevista para el mismo medio, Maite Perroni aseguró que la unión virtual no pasará de ahí, y no harán giras el próximo año.

Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Poncho Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez saltaron a la fama mundial tras protagonizar la serie mexicana 'Rebelde', adaptación de la producción argentina, 'Rebelde Way'.

Durante el rodaje de la producción y luego de su final integraron el grupo musical RBD con el que le dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en un fenómeno musical hasta su separación en 2008. Después de separarse, cada quien continuó con su carrera musical en solitario, además de la actoral.

Sin embargo, el único miembro del grupo que se dedicó netamente a la actuación fue Poncho Herrera. Incluso, la celebridad de actualmente 37 años de edad dio el salto a los Estados Unidos trabajando en series de habla inglesa como 'El Exorcista', la cual contó con dos temporadas y en la que compartió pantalla con la famosa actriz 'Geena Davis', reconocida de aclamadas producciones como 'Beetlejuice' (1988) y 'Thelma & Louise' (1991).