Productores de 'The Crown' realizarán una serie sobre los Rolling Stones

La historia contará los inicios de la agrupación en su época de formación, enfatizando en el período temporal que va desde la fundación de la banda hasta 1972.

Aunque es novedad que la biopic de los Rolling Stones llegue a la televisión, no es la primera vez que se hace un contenido audiovisual de la banda, pues ya hemos podido ver documentales que narran acontecimientos de la legendaria banda como ' Sympathy For The Devil' de Jean-Luc Godard (1958), Charlie Is My Darling (1966) y The Continuing Adventures Of The Rolling Stones (1969). Evidentemente, la entrega que hará Disney será la más reciente producción que se ha publicado en años sobre la banda.