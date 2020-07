Protagonista de ‘Bolívar’ pide respeto tras publicación de video teniendo relaciones sexuales

Por su parte, Emma Guerrero publicó una serie de historias en su cuenta en Instagram, manifestando que daría su opinión por sus seguidores quienes merecían saber la verdad. La ecuatoriana se centró en asegurar que en ningún momento hubo infidelidad ya que ambos no tenían pareja en ese momento.

Además, la joven artista manifestó sentirse víctima tras la violación de su intimidad. "Hago este vídeo para mis seguidores, quienes me han visto crecer, ya sean en redes o televisión. Es a ustedes a quien yo me debo. Cómo sabrán hay un vídeo que circula en redes sociales y pues el hecho acá es que fue una situación muy íntima y ahora se viola mi privacidad".

"Esto pasó con dos personas y hace dos años, cuando éramos solteros. Lo raro es que ahora esté a la luz. Se me hace muy complicado de entender", exclamó la joven mujer.

"Esto no es porno. Yo no me grabé y luego me pagaron. Esto fue algo íntimo entre dos personas solteras hace dos años y se me hace muy incómoda que esto salga a la luz cuando los involucrados en este vídeo tenemos pareja", enfatizó.

Hasta ahora se desconoce quién puedo haber divulgado dicho video.