Protagonista de Stranger Things quiere que Eleven se case con Mike

La actriz británica, Millie Bobby Brown - estrella de la serie de ciencia ficción, 'Stranger Things' - aseguró en una reciente entrevista que espera que su personaje de 'Eleven' tenga un buen final y llegue al altar con su amado 'Mike Wheeler', encarnado por el actor Finn Wolfhard.

"Me encantaría que su historia se completara como un buen final. Confío tanto en los hermanos Duffer(creadores) y sé que será hermoso y me gustará sin importar lo que sea. Pero me encantaría que recuperara sus poderes porque es una heroína... Y ella ama a Mike, quiero que se casen. Eso es lo que necesito. Necesito una escena de boda para Stranger Things", dijo para la revista Glamour.

Es de recordar que, el rodaje de la cuarta temporada de 'Stranger Things' debió suspenderse debido a la pandemia por la Covid-19.

Aunque esto significará un retraso en su fecha de estreno, no todo son malas noticias para los seguidores de la producción, pues a mediados de agosto pasado los hermanos Duffer confirmaron que todavía queda tela que cortar en esta historia por lo que no finalizará con su cuarta entrega.

"La cuarta temporada no será el final . Sabemos cuál es el final y sabemos cuándo será. [La demora] nos ha dado tiempo para mirar hacia adelante, descubrir qué es lo mejor para el programa. Comenzando a completar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esta historia", expresó Ross Duffer al portal especializado MovieWeb.