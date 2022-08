Próximo álbum y gira mundial de Shakira podrían tener retrasos, ¿por Piqué?

Lea también: Carla Morrison llegará a Colombia con su “Renacimiento Tour”

Próximo álbum y gira en tiemble

Desde principios de este año se había dado a conocer que la artista podría sacar su nuevo álbum y su nueva gira mundial, pero al parecer con todos estos hechos retrasaron las cosas y ahora es incierto cuándo se retomarán esas actividades.

“Yo no se sentimentalmente, pero es un tema que no se puede tomar a la ligera. Creo que están pasando muchas cosas en su vida privada, por lo que no descartaría un retraso en la gira que tenía preparada y el nuevo álbum", concluyó.