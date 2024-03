Proyecto Uno revela sorpresas para el Estéreo Picnic en Bogotá: celebra 35 años trayectoria

Nelson Zapata, fundador de Proyecto Uno, uno de los grupos de merengue más influyentes de Latinoamérica, conversó con RCN Radio sobre su próxima presentación en el Festival Estéreo Picnic y compartió detalles sobre la evolución del grupo a lo largo de sus 35 años de trayectoria.

Para esta edición, Proyecto Uno se presentará con una banda completa de nueve músicos en tarima, prometiendo una actuación llena de energía y sorpresas.

“Vamos a tener nuestra banda completa, incluso con más músicos. Vamos a tener nueve personas en la tarima, con toda la energía y tenemos varias cositas chéveres planeadas para esa noche, en celebración de los 35 años del grupo”, expresó Zapata.

Reveló que están trabajando en material nuevo, pero que por el momento están enfocados en celebrar el legado del grupo con sus éxitos más emblemáticos. Entre sus canciones favoritas, mencionó "Another Night" como una que definió el género y marcó un hito en la carrera del grupo.

“Yo diría que de repente 'Another Night' es una de las grandes favoritas, porque es como que definió un género, como que fue algo inesperado también la canción y la forma de hacer música con nosotros, y creo que entre todas esas es una de las grandes favoritas al momento de ejecutarla y mostrarla al público”, dijo.

El fundador de Proyecto Uno también compartió detalles detrás de algunos de sus éxitos, como "El Tiburón" y "25 Horas".

“Estaba en mi casa escuchando un grupo que me gusta mucho, llamado 'La Familia André', con Fernando Echavarría. Él tiene una canción que se llama Marcela; hay una parte de la canción que dice: ‘Del sol a la luna tengo. Tantas horas, para amar. 24 no es bastante, para yo poderte dar’. Entonces yo me quedé como pensando (…) Llamé a un primo Robert Tabaré, que es un gran compositor que ha trabajado con Ricky Martin (y) Alejandro Fernández, entre muchos; él entonces me ayudó con la melodía de la canción”, añadió.

Explicó que la inspiración para estas canciones surgió de anécdotas de la vida cotidiana y experiencias personales, lo que les permitió conectar con el público de manera auténtica y emocional.

“Lo curioso es que ahí yo menciono que también hay una frase que dice que vamos a tener una niña tan bella como usted. Entonces yo más adelante tengo una hija y la hija se llama Marcela, que es como se llama la canción de la cual yo tomé inspiración en hacer 25 horas”, agregó.

En cuanto a la evolución del merengue y su influencia en otros géneros musicales, Zapata destacó la versatilidad del ritmo y la capacidad de adaptarse a diferentes estilos.

“Estamos viendo exponentes como Bad Bunny, Ryan Castro, Rosalía (y) Manuel Turizo, que han utilizado el elemento de merengue para hacer sus cosas (...) Eso ha traído un sonido contemporáneo; es una buena señal de que se pueden seguir haciendo cosas buenas, innovadoras”, añadió.

Proyecto Uno invitó a todos los asistentes al Festival Estéreo Picnic a disfrutar de la presentación el viernes 22 de marzo a la una de la mañana. Prometió una noche llena de música y baile, asegurando que pondrán en candela la pista y calentarán los corazones de todos los presentes.