A punta de Twerking, Karol G celebró un nuevo premio en su carrera musical

Los Latin Grammy 2021 celebraron una nueva edición en la que reencontraron a cientos de talentos de la industria musical y la farándula internacional con el público. Este escenario funcionó como plataforma para reunir estrellas de distintos géneros, conocer nuevos talentos y presentar lanzamientos que han inundado los medios.

Colombianos como Camilo Echeverry, Juliana Velásquez y Karol G fueron protagonistas de halagos en redes sociales luego de convertirse en ganadores de distintos galardones de la ceremonia. Los artistas dejaron el nombre por lo alto en el show, despertando toda clase de reacciones del público.

Pese a que la paisa no pudo asistir a este encuentro musical por la gira que está realizando, la cuenta de Instagram de ‘El gordo y la flaca’ publicó la reacción de la celebridad cuando se enteró, en pleno concierto, de esta victoria en la categoría a Mejor interpretación de Reggaetón.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la intérprete se disponía a cantar ‘Bichota’ frente a su público cuando le informaron por el apuntador que había sido la ganadora de la categoría en el evento que se llevó a cabo en Las Vegas. En un video fue captado el momento en el que reaccionó y soltó una palabrota por la felicidad que sentía.

“Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer, pero jue$%&&…no pudo haber cogido mejor lugar que aquí con ustedes. Nos ganamos el Grammy de ‘Bichota’ y nos los ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa mami”, gritó la artista, mientras hacía algunos movimientos sensuales por esta canción.

Es importante destacar que la paisa celebró con su equipo de trabajo este anuncio y logró motivar a los presentes con su voz. Después de la presentación, se reunió con los que estaba compartiendo y aprovechó para bailar y disfrutar de un espacio más privado.

Karol G estará el 4 y 5 de diciembre en Medellín, donde se reunirá con sus fanáticos.