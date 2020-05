The Quarentins, la banda en el que un mismo músico toca todos los instrumentos

The Quarentins

El músico colombiano Diego Cáceres, 'Dizee', compositor y productor de la agrupación The Mills, creó el proyecto musical 'The Quarentins', que nació de la necesidad de reinventarse en épocas de aislamiento donde los músicos no pueden unirse físicamente para hacer musica.

"Ahorita en la cuarentena es imposible que los músicos nos reunamos a tocar y hacer música, pero pues seguimos con la necesidad de hacerlo. Entonces decidí hacer la primera banda de clones de la cuarentena y la idea era poder hacer música yo solo, pero que se viera una banda", dijo Diego Cáceres.

Se trata de un proyecto audiovisual donde Diego interpreta distintos instrumentos, formando una agrupación única y creativa, e interpretando canciones clásicas del rock de bandas como The Beatles, Queen y Michael Jackson, entre otros.

"El mayor reto yo creo que siempre es como la grabación porque no se puede mover la cámara. La luz tiene que quedar igual, cuadrarse muy bien todo, entonces siempre se destina un buen tiempo para eso y luego el encargado de edición lo junta todo y lo deja muy bonito", explicó el artista.

El artista organiza toda la parte musical, es decir, los arreglos e interpretaciones, mientras que el artista visual Andrei Pikieris se encarga de la imagen y finalización de los videos.

Hasta el momento 'The Quarentins' "ha tenido una gran respuesta en redes sociales, gracias a su forma única de mostrar estas canciones en época de aislamiento social", expresó el músico.

Diego Cáceres, quien es músico y compositor desde hace más de 20 años, ha compuesto la música de varias de las campañas publicitarias más destacadas del país y Latinoamérica y ha tocado en diferentes escenarios importantes con la banda The Mills.