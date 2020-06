¡Qué buen corazón! Sia cumplió el sueño de una mujer con cáncer

Sia se ha convertido en una de las cantantes internacionales más famosas de la industria musical debido a su evidente talento vocal y las composiciones que ha realizado, no solo para su carrera personal, sino para las trayectorias de otros artistas.

Aunque la celebridad es un completo misterio para muchos fanáticos por su estilo y constante misterio de no mostrar su rostro ante las cámaras, Sia se ha robado la atención del público recientemente con un acto amoroso y solidario.

De acuerdo con los detalles que fueron revelados a través de redes sociales, Rebeca Godoy, una mexicana que sufre cáncer de mama terminal, dio a conocer una pequeña lista de algunos deseos que quería cumplir antes de morir por culpa de esta fuerte enfermedad.

La latina señaló que algunos de estos sueños eran casarse por la iglesia, ilustrar un libro, tener una sesión de fotos como Britney Spears y pasar el último día de su vida junto a su familia. Sin embargo, el que más recalcó fue uno relacionado con la australiana y sus canciones.

Según indicó en un video donde explicaba su lista de deseos, algo que añoraba era poder cantar una de las canciones de Sia, su artista favorita, en un solo y piano. Esto lo grabaría y buscaría la forma de monetizarlo, con permiso de la autora, para recolectar dinero y donarlo a las investigaciones que hay contra el cáncer.

“Quiero grabar una canción de Sia que es mi artista favorita, va a ser una canción de solo y piano. Mi intención es pedirle permiso a Sia, me tienen que ayudar. Quiero pedirle que me deje subirlo a la cuenta de YouTube para que se monetice y lo que se gane se done a la investigación del cáncer”, aseguró la sinaloense.

Por su parte, Sia recibió esta petición y a través de su cuenta oficial de Twitter decidió responder, dando el aval para que la mexicana pueda cumplir su sueño.

“Rebeca Godoy, tienes toda mi bendición para grabar e intentar monetizar cualquiera de mis canciones. Siento mucho por lo que estás pasando y, en este caso, supongo que te amo, ve cuando lo necesites”, escribió la artista mundial.

Rebecca Godoy you have my blessing to record and try to monetize any of my songs. I’m so sorry you’re going through this, I guess in this case I love you, go whenever you need to. ❤❤❤❤❤ #rebeccagodoy