"Qué cuerpazo", le dicen a Valerie Domínguez por lucir sus curvas en bikini

Con su última publicación Valerie Domínguez dejó sin aliento a muchos, pues la actriz subió dos fotografías en las que deja en evidencia su marcado y trabajado cuerpo. Además la barranquillera sale luciendo un bikini color rosa que resalta todos sus atributos.

La publicación ya cuenta con más de 50.000 me gusta y 200 comentarios, entre los que se destacan: “Cuándo fue que usted parió”, “Más bonita no se puede” , “Con ese cuerpazo ya empecé a dudar de que tuvo un hijo”, “El cuerpón”, “Delicia tropical”, “Todo te sienta re bien”, “Divina como siempre” y “Como si no hubiese tenido un hijo”.