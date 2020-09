¡Qué error! Chris Evans, más conocido como Capitán América, filtró una foto íntima

Recientemente, el famoso actor Chris Evans se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que por error se filtrara una fotografía íntima en una publicación. A pesar de que el artista se percató de la equivocación y borró la imagen, fue demasiado tarde pues ya algunos usuarios habían guardado el contenido.

Según quedó registrado en las plataformas digitales, el actor quiso compartir un contenido en su cuenta oficial de Instagram donde se podía ver a su familia jugando ‘Head’s Up’, pero las cosas no salieron como esperaba, pues terminó dejando a la vista una foto en las que se podían observar sus genitales.

A pesar de que la imagen desapareció rápidamente, algunas personas difundieron en contenido en otras redes sociales como Twitter, y esto desató una controversia entre los usuarios. Algunos seguidores del actor se molestaron al ver lo que estaba sucediendo con el material privado de él y cómo había curiosos que pedían ver las fotos.

Las publicaciones que respaldaban y defendían al actor tomaron más fuerza y dominaron la tendencia del contenido, pues no consideraban que estuviera correcto difundir el material íntimo de alguien, que por error mostró algo inesperado.

Aunque Chris Evans no se pronunció sobre este accidente, uno de sus compañeros de trabajo, Mark Ruffalo, decidió enviar un mensaje y bromear sobre lo ocurrido, mostrando su apoyo al actor y evitando los comentarios.

“Hermano, mientras Trump está en el cargo, no hay nada que puedas hacer para avergonzarte”, escribió el intérprete de Hulk en la red social.

Es importante recordar que Evans no había abierto su cuenta de Instagram, pero en un impulso decidió darse la oportunidad en esta plataforma y compartir gran parte de las fotos que se toma en compañía de su mascota.



Y si el pack del celular de Chris Evans no es de Chris Evans... 🤔🤔 pic.twitter.com/8b9939CsTZ

Si vieron el pack de Chris Evans no lo compartan , no sean qleros , calladitos se ven más bonitos , no está cool compartir packs ajenos pic.twitter.com/rQBdrJPwvW