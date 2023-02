Qué es de la vida del Cristóbal Errázuriz, en 'malo' en Café con aroma de mujer

A sus 25 años de edad, el actor tuvo un choqué con una buseta que terminó por partirle el rostro en nueve pedazos. Luego de varias cirugías, los médicos lograron reconstruir su cara.

"Estoy lleno de tornillos. Me volvieron a armar la cara, la nariz me quedó aplastada. Aun así, sentí alegría de vivir. No me daba miedo mirarme al espejo, aunque la cara se demoró muchos años en deshincharse", le contó al diario El Tiempo, en una entrevista de archivo.

Posteriormente, cuando tenía 50 años, volvió a estrellarse en la moto y se rompió seis costillas, se perforó un pulmón y tuvo una infección en la clínica.

Tras varios años añejado de la televisión, Errázuriz volvió a trabajar en producciones como Sin tetas no hay paraíso, Tiempo final, Mujeres asesinas, La marca del deseo y El penúltimo beso del Canal RCN.

Actualmente, vive en una casa en la Calera, monta a caballo, en bicicleta y sobre todo, mantiene su pasión por las motos.