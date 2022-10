¿Que fue de la vida de Adriana Bottina?

Después de conquistar el corazón de los televidentes, Bottina continuó con su carrera musical lanzando el álbum "Enamórame Como Antes", que tuvo dos sencillos en los primeros lugares de los listados.

No obstante, la actriz se ausentó de la escena musical y de la actuación desde hace más de diez años, cuando se estrenó como mamá, motivo por el cual dejó de lado, por un tiempo, su profesión.

“Yo pensé que no iba a ser mamá, pero 9 años después de estar casada quedé en embarazo y nació Manu. Cuando mi hija cumplió un año y la tenía cargada pensé ‘por Dios, yo cómo me voy a ir si ella es lo máximo’… Jamas me arrepentiría de haberle sacado tiempo a construir familia porque ha valido la pena cada segundo”, dijo Adriana Bottina hace tiempo en entrevista con La FM.

La bienvenida de su hija no fue sencilla, pues la artista expresó que tuvo algunas complicaciones de salud en sus primeros años de vida que, por fortuna, después logró superar.

“Lo vi con máquinas, cables, tubos y sentía que así no le quedaba mucho tiempo de vida. Me arrodillé y le dije a Dios que me permitiera verlo y saber cuál era el plan que tenía para este niño. Además, le dije a Dios que siempre me iba a encargar de que él lo amara. Esa fue mi promesa”, dijo Bottina al respecto.