Además, el cantante abordó la cuestión de la diferencia de edad entre ambos. Frente a la pregunta de si se siente "viejo" a su lado, Rivera destacó que la edad es solo un número y mencionó que comparten muchos gustos, incluso en aspectos como la música y el deporte.

"La verdad, para nada. En temas musicales yo le canto hasta una de Bad Bunny y ella también canta música clásica. En deporte, yo le doy 'sopa y seco' a ella, y en salud también me siento muy bien. No sé en qué me pueda sentir más viejo que ella", afirmó el cantante.