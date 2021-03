¿Qué pasará con WandaVisión tras su último capítulo? ¿Qué hará Disney+?

WandaVision, primera serie original de Marvel Studios para Disney+, se ha convertido en toda una sensación para los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel Cómics quienes han podido ver los efectos que han tenido los eventos ocurridos en 'Infinty War', en la vida de Wanda Maximoff y Visión.

Mediante una trama intrigante, matizada por momentos cómicos, la serie ha estado realizando varias revelaciones sobre el pasado de Wanda, la gran magnitud de sus poderes y su conexión con el multiverso, los fanáticos han estado atentos a todos los eventos que ocurren en cada episodio.

Vea también: ¿Sara Uribe reemplazó de Fredy Guarín? Apareció con un atractivo modelo

Sin embargo, tras ocho capítulos, cargados de sutiles referencias sobre películas y cómics de Marvel, la historia ha llegado hasta su episodio final, el cual será emitido este viernes 5 de marzo. Este este estreno representa posible resolución a la enorme cantidad de teorías que los fans han construido en torno a la posible aparición de personajes como Mephisto, Reed Richard o el Doctor Strange, sin embargo lo más seguro es que los fanáticos queden con más preguntas, que respuestas.

De hecho, una de las grandes preguntas es qué va a hacer Disney+ para mantener vigente la historia de WandaVision tras su episodio final, considerando que próximamente se estrena la serie 'Falcon y el Soldado del Invierno' (The Falcon and the Winter Soldier) y que esta serie abordará una historia alejada de los eventos que enfrentan Wanda y Visión.

De interés: Esperanza Gómez compartió TBT de cuando estaba "pollita", tenía 16 años

Disney+ ya ha anunciado que los suscriptores a la plataforma podrán tener acceso a más información sobre la serie WandaVision, a través de una nueva serie documental que revelará el detrás de escenas de las series y películas del MCU, y cuyo primer episodio se centrará en WandaVision. Dicho contenido se estrenará el próximo viernes 12 de marzo.

Cabe recordar que que los fans que el primer episodio de 'Falcon y el Soldado del Invierno' se estrenará el próximo viernes 19 de marzo, pero los fans podrán conocer un poco más sobre esta serie mediante los dos nuevos episodios de 'Leyendas de Marvel Studios', que se estrenan este viernes y que se enfocarán en los personajes de Falcon y el Soldado del Invierno.