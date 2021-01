¿Qué pasó? A Jared Leto se le perdió el único Oscar que ha ganado

A sus 49 años de edad, Jared Leto ha participado en un sinnúmero de largometrajes, algunos de los más destacados son: 'El club de la pelea' (1999), 'American Psycho' (2000), 'Réquiem por un sueño' (2000), 'Chapter 27' (2007) y 'Escuadrón Suicida' (2016), en esta última interpretó al 'Joker' recibiendo muchas críticas por su trabajo.

Empero, el director de la película, David Ayer, salió a defender su interpretación en redes sociales. "Mi corazón se rompe por Jared: hizo un trabajo magnífico. La mayor parte permanece oculta".

For sure character creation is a tightrope. I took inspiration from the current DC comics. I find it incredible it’s still such a topic 5 years later. My heart breaks for Jared - he did magnificent work. Most of it remains unseen. https://t.co/IRj7vB1ZjG