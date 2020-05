¡Qué ternura! Marbelle presentó a la nueva integrante de su familia

Marbelle se ha convertido en noticia en las últimas semanas debido a diferentes factores que están relacionados con su vida, su carrera y el pasado que ha compartido con sus fieles seguidores en redes sociales. Además de fotografías de sus inicios en la industria, la estrella pudo recordar una vieja entrevista que dio en 1998 en el programa ‘Yo, José Gabriel’, en compañía de sus padres.

Sin embargo, recientemente la cantante llamó la atención de los internautas tras presentar a la nueva integrante de su familia. Marbelle utilizó su cuenta oficial de Instagram para contar un poco sobre el noble y tierno gesto que tuvo al adoptar una pequeña mascota.

De acuerdo con lo que relató la artista en las historias de su perfil, a pesar de que todo se dio de forma inesperada, no dudó en tomar la decisión y darle la bienvenida a Perla, una perrita bebé que se topó en su camino, cerca de donde ella vive.

“Quería contarles y presentarles, claro que se durmió, por aquí está dormidita, ella es Perla. Resulta que hace tres días adopté a Perla; me la encontré en la calle con su dueño. Desafortunadamente él no tenía donde quedarse con ella y yo le ofrecí que si en algún momento no tenía cómo hacerse cargo de ella, yo la adoptaba”, relató la intérprete de ‘Collar de perlas’, mientras sostenía en sus brazos a la mascota.

“A veces Dios nos pone en el camino, momentos y situaciones que debemos presenciar y yo siento que esta fue una de ellas; ya después se las presentaré con calma. La nueva integrante de la familia, quería presentárselas y hablarles de ella”, agregó la celebridad, mientras consentía y besaba a la perrita.

Por último, Marbelle compartió una fotografía de su mascota despierta, junto a un texto con el nombre que le puso. La perrita es de color claro, tiene el rostro oscuro y lleva puesto un arnés rosado.