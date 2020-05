Queen graba nueva versión de "You are the champions" para ayudar a médicos

Adam Lambert y Brian May de Queen

El legendario grupo de rock británico Queen, con Adam Lambert como vocalista, ha grabado una nueva versión de su famoso "We are the champions" para recaudar dinero para el personal sanitario en todo el mundo, disponible a partir del viernes.

Rebautizada "You are the champions" en homenaje al personal sanitario, la canción está acompañada de un vídeo que muestra a médicos y enfermeros combatiendo el coronavirus en todo el mundo.

Los ingresos que genere se donarán al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que proporciona batas, tests de COVID-19 y formación al personal médico, en primera línea de la lucha contra la pandemia.

