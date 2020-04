Dos de los legendarios integrantes de Queen - el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor - junto al cantante Adam Lambert interpretaron desde sus casas uno de los clásicos de la banda: We Are the Champions.

"Ustedes son los campeones. ¡Esta versión es para aquellos de ustedes a quienes les gusta que las cosas estén bien!", fue el mensaje escrito por Brian May para acompañar la publicación.

El video ya cuenta con más de 300 mil reproducciones.

Queen, liderada por Freddie Mercury es una de las bandas más importantes en la historia del rock. El grupo marcó huella con icónicas canciones como 'Another One Bites the Dust', 'We will rock you', 'We Are The Champions', entre otras.

En 2018, se estrenó una cinta biográfica llamada 'Bohemian Rhapsody', dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Rami Malek como Mercury, Ben Hardy como Roger Taylor, el baterista, Joseph Mazzello fue el bajista John Deacon y Gwilym Lee dio vida a Brian May.

