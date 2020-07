'Quico' acusó a 'El Chavo' de asistir a fiestas de Pablo Escobar

‘El Chavo del 8’ se convirtió en uno de los proyectos mexicanos más famosos de la televisión internacional, debido a la historia, situaciones y personajes que proyecto en un escenario cargado de humor. Pese a que la producción finalizó hace muchos años, el recuerdo y éxito se mantiene en la actualidad.

Sin embargo, la fama que adquirió el formato humorístico cruzó barreras inimaginables y se topó con personajes que marcaron un antes y un después en la historia. Este fue el caso de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más recordados de Colombia, que utilizó sus influencias para lograr vivir de cerca la experiencia de ‘El Chavo del 8’.

De acuerdo con información que recopiló Infobae sobre la producción, Carlos Villagrán, intérprete de Quico en la serie, hace seis años, tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, decidió contar algunos secretos de su trabajo en la producción y destapar la asistencia de su excompañero a las fiestas privadas que realizaba Pablo Emilio Escobar.

Según contó el integrante del elenco, el narcotraficante ofrecía exorbitantes sumas de dinero a Roberto Gómez Bolaños para que él y su grupo de actores asistieran a sus reuniones íntimas. Esta noticia impactó a cientos de fanáticos y seguidores de ‘El Chavo del 8’, pues nunca se imaginaron el vínculo que existía con Colombia.

No obstante, Villagrán enfatizó en que él jamás asistió a una de estas celebraciones privadas y afirma con orgullo que nunca tuvo la intención de participar.

“Yo no fui y tengo ese orgullo de decir no fui, pero sí fue Roberto. Ofrecían hasta un millón de dólares para ir a esas reuniones. No sé cuántos fueron. Pero yo no asistí”, aseguró Carlos tras confesar este detalles.

De igual forma, el actor contó que con el paso del tiempo se les hacía más complicado negarse a asistir a estas fiestas, pues se formaba una “presión” incómoda en el ambiente, al hacerle ver a estos personajes colombianos que no querían verlo.