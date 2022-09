¿Quién era Leandro Díaz? La leyenda vallenata que compuso con los ojos del alma

Volviendo a que muchos en alguna parranda o en la voz de Carlos Vives, sin saberlo han escuchado al maestro Díaz, están las canciones que de seguro alguna vez han escuchado y que fueron escritas por este juglar. 'Bajo el palo e' mango', 'La diosa coronada', 'El verano', 'El negativo', 'Carmencita', son algunas que encabezan la larga lista.

¿Quién era Leandro Díaz? La leyenda vallenata tuvo una dramática vida

Sin embargo, llegar a convertirse en uno de los máximos exponentes del vallenato también le costó varias dificultades en el camino. Esto, debido a la imposibilidad de ver, además de sentir una profunda soledad.

“Yo no le puedo negar que he sufrido de tristeza. Hace muchos años me pregunté ¿para qué me tiene Dios aquí en la tierra si no puedo ver? Pues para componer. Y si Dios no me puso ojos en la cara, fue porque se demoró lo suficiente colocándolos dentro de mí. Desde entonces, todo lo que describo en mis canciones lo veo así: con los ojos del alma”, declaró, en una oportunidad, a la revista Festival de la Leyenda Vallenata.

Las tristezas de Leandro Díaz quedaron plazamadas por primera vez oficialmente en un vallenato en 1955, cuando el “Pollo Vallenato”, Luis Enrique Martínez, grabó 'A mí no me consuela nadie', tema que habla de cómo sus cantantes tenían consuelo mientras que él ''por un amor que se burla de mis males,sufre mi alma terribles tormentos".

Pese a las tristezas y al rechazo que tuvo por parte de una mujer que lo inspiró a escribir 'La diosa coronada', Leandro Díaz pasó a la historia no solo por obtener el título de ‘Rey a Vida del Festival de la Leyenda Vallenata’, sino por la pluma prolífica que despiertan, pese al paso de los años, todo tipo de sentir en quien escucha sus canciones.