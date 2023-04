¿Quién es Andrés Pineda el asesor de imagen de grandes artistas nacionales?

El asesor de imagen Andrés Pineda considera que el asesoramiento de imagen convertido en un esquema completamente diferente para transformar las debilidades emocionales o los estereotipos en un complemento muy fuerte a la hora de combinarlo con el desarrollo de temas artísticos como la música.

Su historia inició en la ciudad de Medellín aunque creció gran parte de su vida en Calarcá, Eje Cafetero, donde años atrás empezó maquillando y asesorando niños para el famoso Reinado Nacional de la Belleza.

“A través de las plataformas de estilismo y del maquillaje me conecté con segmentos de las actrices de Sex and The City desde allí fue que se abrió una puerta para mí en los Estados Unidos”, aseguró Andrés Pineda.

“Toda esta historia realmente para mí empezó en Colombia hace muchos años en donde tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años con figurantes de la televisión y el mundo del espectáculo, luego empecé a trabajar a nivel internacional en Miss Universe, luego empecé a para ciertos segmentos en los Estados Unidos”, comentó el asesor de imagen y productor.

Andrés hizo parte de las portadas de medios impresos con su trabajo en el maquillaje y el asesoramiento de imagen para prensa escrita como Playboy México, Playboy Colombia, la revista Pop Colombia, Tv y Novelas, El Heraldo, entre otros diarios impresos del país.

Dentro de su gran experiencia fue asesor de imagen de grandes celebridades donde se puede recalcar su trabajo con Ariadna Gutiérrez, primera finalista de miss universo 2015; Alicia Machado, miss universo de 1996; Silvestre Dangond, cantante vallenato; J Balvin, el cantante antioqueño urbano; el cantante de salsa Víctor Manuel y el cantante vallenato Carlos Vives.

“Tuve la oportunidad de asesorar durante mucho tiempo, con uno de los que amé trabajar demasiado definitivamente fue con Cepeda, con Carlos Vives con la alegría que lo caracteriza y en algunas ocasiones a J Balvin con quien tuve la oportunidad de trabajar para los Premios Juventud”, agregó Andrés Pineda.

El artista asesor de imagen actualmente está radicando en la ciudad de Miami donde brinda servicios de asesoría de imagen corporal, producción de eventos y fotografía, pero afirma que regresará a Colombia para participar de grandes proyectos como la producción de Future Gala by Lag un espectáculo visual en la ciudad de Medellín.