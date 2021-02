'¿Quién es la máscara?': ¿de qué trata el nuevo programa del Canal RCN?

Otro objetivo es que los televidentes participen desde sus casas para adivinar la identidad del personaje.

'¿Quién es la máscara?' está inspirado en el programa surcoreano 'King of Mask Singer', que consiste en que dos cantantes interpretan el mismo tema, también disfrazados con máscaras, para que el panel y el público adivine sus identidades.

'King of Mask Singer' ha derivado en 'The Masked Singer', 'The Masked Dancer', 'I can see your voice', de Estados Unidos.