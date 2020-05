¿Quiere ver Netflix mientras chatea en WhatsApp? Siga esta recomendación

En medio de la cuarentena el consumo de contenido multimedia se ha disparado y esta tendencia ha beneficiado a plataformas como Netflix, que ofrece series, películas y documentales vía streaming. Aparentemente esta situación ha hecho que WhatsApp cree opciones para lograr que sus usuarios permanezcan más tiempo conectados en su servicio, mientras visualizan contenido de otras aplicaciones.

Prueba de ello es que meses atrás WhatsApp incorporó una función que le permitía a sus usuarios visualizar los contenidos de YouTube, sin la necesidad de abandonar la plataforma.

Dicha opción crea un pequeño reproductor de video en interior del chat, el cual se puede desplazar a cualquier sitio de la pantalla para así facilitar que el usuario siga con su conversación mientras mira el clip.

Ahora WhatsApp ha logrado crear una alianza con Netflix, para así permitir que los usuarios de la popular aplicación de mensajería puedan ver los contenidos del servicio de streaming, sin necesidad de abandonar un chat.

Para utilizar esta función es necesario abrir la aplicación de Netflix y pulsar la opción ‘más’, ubicada en la parte inferior de la pantalla, de inmediato aparecerá en pantalla una opción que permite compartir un enlace con los contactos que el usuario tiene en la plataforma de mensajería instantánea.

Los contactos seleccionados por el usuario recibirán un mensaje en el que se que destaca los contenidos recomendados de Netflix, cuando el receptor abre el enlace podrá ver el video sin tener la necesidad de salir de WhatsApp.

Cabe destacar que esta opción solo funciona si el receptor del mensaje tienen una suscripción vigente en la Netflix, además es importante revisar que la aplicación de WhatsApp y de la plataforma de streaming estén actualizadas.

No obstante, hay que tener en cuenta que esta opción aún no está operando en todos los usuarios de la plataforma por lo que es posible que algunas personas aún no puedan utilizar este recurso en sus teléfonos. Es posible que esta novedad se implemente de manera gradual, entre los usuarios de WhatsApp.

De igual manera, es probable que en una próxima actualización de la app se incluyan mejoras que permitan visualizar de mejor manera todo el contenido que ofrece Netflix.