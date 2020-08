"¿Quieren sentirse viejos? Tengo 40 años": Macaulay Culkin

Macaulay Culkin, al famoso actor infantil de la década de los 90, está de cumpleaños y escribió un tuit al respecto: "Hola, muchachos. ¿Quieren sentirse viejos? Tengo 40. De nada".

Y en otro mensaje, añadió: "Es mi regalo para el mundo: hacer que la gente se sienta vieja. Ya no soy un niño, ese es mi trabajo".

En efecto, muchos de sus seguidores reaccionaron diciendo que se sentían viejos. Culkin nació el 26 de agosto de 1980 en Manhattan, Nueva York, y es recordado sobre todo por películas como 'Home Alone' (Mi pobre angelito, 1990), 'Home Alone 2' (1992) o 'Mi primer beso' (1991), en las que era apenas un niño.

Desde muy joven empezó a ganar grandes cantidades de dinero. Por la primera película de 'Mi pobre angelito' recibió 100.00 dólares, según el portal TheRichest. Por la segunda parte le pagaron 4,5 millones de dólares, y por 'The Good Son' (1993), 5 millones de dólares. Y por 'Ricky Ricón' (1994) le dieron 8 millones. Recibió la misma cantidad de dinero por 'Getting Even with Dad', también de 1994. Actualmente, su fortuna está avaluada en 15 millones de dólares.

Ha sido señalado de tener problemas con las drogas, pese a que no hay evidencia firme de eso. Solo figura un arresto en septiembre de 2004, cuando la policía lo encontró en un vehículo con 17 gramos de marihuana y 16 miligramos de medicamentos por prescripción, en Oklahoma City.

Culkin, entonces, pagó una fianza de 4.000 dólares; posteriormente lo acusaron por dos delitos menores, y al final le ordenaron cancelar 540 dólares. Greg Mashburn, entonces fiscal adjunto del distrito, dijo que la detención había sido una "circunstancia extraña" para el actor y que "no era un abusador".

A pesar de eso, los rumores sobre el consumo de drogas, sobre todo en la prensa sensacionalista, han persistido. En 2016, en un reportaje de The Guardian, Culkin se refirió a eso: "No, no consumía 6.000 dólares de heroína cada mes, o lo que se sea. Lo que me molestaba eran los tabloides que envolvían todo eso con esta extraña apariencia de preocupación".