"Quiero verla antes de que se me vaya": Luifer Cuello cancela gira de conciertos para ver a su mamá

El amor de una madre no tiene comparación, es incondicional, constante y desinteresado, razón por la que están dispuestas a hacer todo por sus hijos.

Es por esa razón que para muchos, su mamá es la persona más importante del mundo y están dispuestos a hacer de todo por ella.

Precisamente, este fin de semana el reconocido cantante de vallenato, Luifer Cuello, dejó claro que está dispuesto a hacer cualquier cosa por su mamá, dado que anunció que cancelará algunas presentaciones ya que debe viajar para verla por su grave estado de salud.

En varios mensajes de redes sociales, Luifer dejó bastante preocupados a sus seguidores, dado que evidencia que el tema de la salud de su madre es urgente porque incluso está hablando que necesita un milagro.

En la tarde este domingo, Cuello dijo que cancelará su presentación en el municipio de Difícil, Magdalena, ya que quiere ver su mamá "antes de que se vaya".

"Necesito ver a mi mamá no puedo seguir la gira disculpa de todo corazón, nunca me había pasado esto, jamás he quedado mal pero quiero verla antes de se me vaya", escribió Cuello, quien aseguró que en 20 años de carrera nunca había quedado mal en una presentación, pero que estos hechos lo ameritan.

