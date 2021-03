Antes de conocerse la publicación del video, la manager del actor, Karem Guedimin, arremetió contra la publicación de la revista asegurando que el “90% era mentira” y que si tenían un video por qué no lo habían dado a conocer.

“El 90% de lo que sacaron de Rafa es mentira, él ahora no está en condiciones de hablar, y menos del tema de rehabilitación que no es un tema fácil de hablar. Me dijo que cuando quiera volver a hablar será para decir lo nuevo que hará”, indicó al programa Suelta La Sopa.

Se refiere a que al hacerse público el video, se ha especulado que el actor recayó en las drogas y que se habría ido del centro de rehabilitación donde estaba recluido hace algunos meses luego de haber desaparecido por casi dos años de la esfera pública.

“La publicación dice que estaba desquiciado y él solo pidió un Uber en una gasolinera. No tiene a nadie que viva en Tijuana, estaba en un departamento que tiene él ahí, no salió de casa ni de su familia ni nada, él iba a una dirección, ahí lo ponen en una zona residencial y estaba por ahí su departamento, eso fue lo que pasó”, afirmó, aclarando que está muy bien de salud y no sufre de ningún delirio de persecución.

Precisamente, Julio Cesar Chávez, el dueño del centro de rehabilitación al que asistía Amaya, generó más controversia al escribir en sus redes sociales. “Solo diré que una persona adicta, que no sigue el programa y que quiere hacer su vida sin aceptar su enfermedad nunca podrá aliviarse. Ni la más chingona podría cambiarlo, la solución es querer. Yo quise, yo solo, por hoy sigo limpio”, mensaje que muchos relacionaron con el caso de Rafael Amaya.

