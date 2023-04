Rafaella Chávez, hija de Marbelle, fue grabada besando apasionadamente a reconocido presentador

Quién es Camilo Cuervo

El reconocido presentador ha estado bajo los lentes de los medios de comunicación desde hace algún tiempo, cuando se hizo viral por besar a la reconocida actriz Aura Cristina Geithner, en medio de una visita al canal de televisión donde él trabajaba.

Después de un tiempo, la actriz confesó a 'Lo sé todo' que, "no me lo esperaba. La verdad, todo comenzó como un juego y terminó convenciéndome. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó, sencillamente pasó”.

En aquella ocasión, el presentador salió con la actriz durante un buen tiempo y ambos confesaron que sentían buena química durante la relación.

A pesar de esto, hace algunos meses, la relación entre ellos finalizó y cada quien continuó con su vida amorosa y profesional.