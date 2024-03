Ramiro Meneses contó un curioso detalle de la escena donde murió ‘Don Rigo’ en la novela

Ramiro Meneses y la escena más emotiva en 'Rigo'

La interpretación de Ramiro Meneses como el tío Lucho ha sido especialmente conmovedora para los espectadores y más luego de la emisión del capítulo donde matan a Robinson Díaz, que interpreta a Don Rigo en la novela.

Meneses en un video, publicado en la cuenta de TikTok de Go Rigo GO, reveló detalles sobre la escena en la que se retrata la muerte del padre de Rigoberto Urán, destacando la complejidad de esta.

“Si yo salgo diciendo, cuando encuentro a Rigo muerto, ‘mi hermano, mataron a mi hermano’, puede que no pase nada, porque es un adulto llorando a otro adulto; pero yo dije: ‘Hermanito’. Esa vaina de la ausencia que se siente en ese momento, el abandono total y de la vida misma, fue una fuerza impresionante a nivel vocal [...] De ahí en adelante es una escena que tiene mucha arquitectura de dirección, de montaje, de musicalización, y de compromiso de los actores”, resaltó el actor.

También resaltó la importancia de la dirección y el montaje en la realización de la escena, así como el compromiso de los actores. “El director plantea una confrontación con las fuerzas de policía que están ahí, es echarle la culpa a ellos de lo que no están pendientes, que las autoridades no sirven para ni mierd… [...] hay que saber cómo acomodar el cuerpo para cámara y cómo hacer para no mancharse de sangre por si tocaba repetir [...] yo me sentí feliz, yo sabía que iba a ser una buena escena, pero no sabía que se iba a multiplicar por mil, y eso fue lo sorprendente. Hacía rato que no pasaba una escena que generara eso”, destacó Meneses.

La escena ha impactado mucho en la audiencia y se ha discutido ampliamente desde su transmisión, lo que ha hecho que la telenovela "Rigo" siga atrayendo la atención del público y manteniendo altos índices de audiencia.