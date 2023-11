Ramiro Meneses dio detalles de la grabación de la muerte de Rigoberto Urán, en novela

El actor Ramiro Meneses dio una entrevista en ‘Buen día, Colombia’, y allí contó algunos detalles del día de la grabación de la escena en la que el padre de Rigoberto Urán es asesinado.

El artista paisa contó que al ver ese capítulo se conmovió mucho porque “de alguna manera se está representado la vida diaria de una cantidad de personas de este país”.

“Fue una responsabilidad representar la voz de alguien que no puede hablar o de quien lo dice, pero no es escuchado, y por eso la actuación tenía que salir de las entrañas”, indicó Meneses en referencia a su sentida interpretación.

Asimismo, señaló que para él fue impactante ver el rostro de sus compañeros de reparto en el momento que descubren el cuerpo del papá de Urán. “Vi la escena, por eso puedo decir que no sabía que iba a ser tan duro, me impactó verles la cara a los personajes porque uno se mete en la historia. Para muchos es volver a vivir algo que ya vivieron. Nadie sabe cómo enfrentar la muerte, uno no sabe cómo reaccionar”, aseveró.