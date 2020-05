Ranking de canciones más hermosas del vallenato

Para nadie es un secreto que debido a la pandemia que se está viviendo actualmente en el mundo se vieron obligados los gobiernos de cada país a adoptar numerosas medidas preventivas para evitar la propagación de la COVID-19.

Por esta razón, eventos importantes fueron cancelados ya que no puede haber ninguna aglomeración de personas. Así sucedió con el Festival de la Leyenda Vallenata, evento que hoy iniciaría con su celebración número 53.

Este año los amantes de la música vallenata no podrán reunirse a escuchar el sonido del acordeón en las calles, ni encontrarse para entonar o dedicar sentidos versos y tampoco podrán ver a sus artistas favoritos.

Sin embargo, sí podrán escuchar desde sus casas el top de las canciones más emblemáticas del vallenato, esas que han pasado a la historia y que aún retumban en el alma de quien la escucha.

Aunque el orden de las canciones no tiene preferencia alguna, estas bien pueden ser algunas de las mejores canciones de este hermoso género colombiano.

La gota fría - Emiliano Zuleta

La historia detrás de esta canción es un duelo entre dos acordeoneros, Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales. Zuleta en esta letra dijo que su rival se asustó cuando lo oyó tocar cayéndole la gota fría. Cabe mencionar que Carlos Vives hizo de este gran clásico una de sus mejores canciones, en versión moderna lanzada en los 90.

"Ay Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana" expresa en su coro.