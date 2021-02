Sin duda rodar una película de acción requiere de mucho trabajo, especialmente si estamos hablando de la franquicia de 'Rápidos y furiosos' en la que vemos autos volando por todos lados y chocando contra todo lo que se encuentren, incluso, hasta desafiando la gravedad.

Ahora, el director de 'Rápidos y furiosos 9' (F9) - Justin Lin - ha publicado en su cuenta de Twitter el 'detrás de cámaras' de una escena que duró solamente cuatro segundos, pero para la que fue necesario invertir ocho meses de preparación y cuatro días de rodaje.

Lea también: Carlos Vives vuelve a su esencia con el famoso look de 'Escalona'

"Una escena de 4 segundos en # F9. 8 meses de preparación, 4 días de producción, 3 carros destruidos. Trabaja con más de cien miembros del equipo más dedicado y talentoso. ¡El mejor trabajo del mundo!", escribió.

One 4 second shot in #F9. 8 months of prep. 4 days of production. 3 cars destroyed. Work from over a hundred of the most dedicated and talented crew. Best job in the world! pic.twitter.com/QK4wNYvAhE