Raúl Ocampo, novio de Alejandra Villafañe, deja conmovedor mensaje tras la muerte de la actriz

El pasado 21 de octubre la joven falleció a sus 34 años de edad. Aunque luchó y se mantuvo fuerte y llena de esperanza por una recuperación, perdió la batalla contra el cáncer, noticia que para sus seres queridos fue muy fuerte.

Luego de 5 días de su fallecimiento, Raúl Ocampo, pareja de Alejandra y quien ha estado muy activo en redes sociales compartiendo recuerdos con su novia, publicó un nuevo reel de fotos de 'Añe' como la apodaba de cariño.

Esta vez, Ocampo dejó un mensaje en el que asegura que la famosa actriz, desde el cielo, está siendo consciente del impacto tan positivo que dejó en la tierra con muchas personas.

Según escribió, ha estado hablando con mucha gente y solo ha recibido buenos comentarios en los que le queda claro que fue una mujer muy amada y admirada.

"Celebra, canta, baila y salta princesa. En cada conversación que he tenido solo llegan a mí palabras en donde te exaltan, te admiran… tu forma de vivir la vida desde las acciones y no solo las palabras si fue el mejor ejemplo y legado", dijo, agregando que está seguro de que "la misión de tu alma se logró".

Finalmente, reiteró su amor tan gran grande que siente por Alejandra y le hizo una particular petición mientras recalcaba que el ego humano aún no le ha permitido ver que ya no está.

“Que hoy celebren en el cielo tu llegada. Nuestro ego humano aún no nos permite ver lo que nuestra alma eterna ya sabe. Cuando todo este viaje termine, sal de mi corazón y acompáñame a ese cielo que para mí es estar a tu lado”, puntualizó su sentido mensaje.