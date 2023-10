¿Qué cáncer tenía Alejandra Villafañe?

Hasta el momento se desconoce con exactitud qué tipo de cáncer padecía Alejandra Villafañe, pero en una de sus publicaciones en redes sociales la actriz aseguró que era muy agresivo.

“El 12 de mayo me diagnosticaron cáncer, siento que he vivido 10 años en dos meses, he aprendido muchas cosas de la vida, fortalecí la fe en Dios y he visto cómo las personas que más quieres se convierten en héroes para estar contigo, ahí, acompañándote, acompañándote. Oren mucho por la valentía que voy a necesitar para el resto de los procedimientos que voy a tener”, dijo en el mes de julio.