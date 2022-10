Rauw Alejandro, un puertorriqueño muy amado en Colombia que brilló en Megaland 2022

Cayó la noche en el parque Simón Bolívar, donde se lleva a cabo el Megaland 2022 y miles de espectadores han gozado con artistas como Feid, Juliana Velásquez, Santamaría y Timo, entre otros.

Pese al fuerte aguacero que cayó sobre el mediodía de este sábado, miles de personas se siguen disfrutando el Mega Concierto y el turno fue para Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, más conocido como Rauw Alejandro.

Este artista puertoriqueño pertenece a "la nueva generación" de músicos urbanos y pisa el escenario del Megaland, donde encendió al público con canciones como 'Todo de ti', el clásico que lo ha llevado a la cima, así como también 'Fantasía', 'Cúrame' y la famosa colaboración que hizo con Shakira, 'Te Felicito', con la que todo el público bogotano se emocionó.

A su vez, el artista no solo cautivó al público con sus pasos de baile y un show con el que puso a bailar a todos, sino que desató la emoción del público al regalar sus gafas a uno de los fanáticos.

Cabe recordar que Rauw Alejandro comenzó su carrera musical en el año 2014 con la canción Inevitable y luego lanzó canciones como Eso que tienes, Días así, No me hagas esperar y I.D.G.F. En 2015 y Pa' serio, Mala mía, Back To Sleep y Misiones en 2016.

En ese mismo año, lanzó su primer mixtape titulado Punto De Equilibrio, con las colaboraciones de Myke Towers, Álvaro Díaz, Joyce Santana y Rafa Pabön.

A partir de esta trayectoria, Rauw se ha convertido en uno de los artistas más influyentes de la nueva ola del género urbano, conquistando el público de todas las partes del mundo.

Esta noche, el turno fue para Bogotá, en donde pese a la lluvia que ha marcado el Megaland, los más de 50.000 asistentes se gozaron las canciones del puertorriqueño y la de otros artistas como Feid, Blessd, Beéle, entre otros.

Siga la transmisión en vivo del Megaland en el siguiente video: