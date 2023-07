Además, en aquella situación tan romántica, Rosalía quiso sacar todo lo que tenía por dentro y le dijo que "Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia".

Por lo cual, luego de todo lo que ocurrió, algunos fans quedaron pensativos por la noticia su separación. Aunque aún los ninguno de los dos ha confirmado que esto sea cierto, los fans guardan la esperanza que esto no sea verdad.

Hay que destacar que, ellos han colaborado en las siguientes canciones "Vampiros" y "Promesa". Son dos artistas que están en su mejor momento, en donde demuestran el talento que tienen con grandes canciones.

Además, una inteligencia artificial mostró cómo se verían los hijos de la pareja y más de uno se enamoró con tanta belleza. Los crepitos resaltarían en ambos niños y sería una