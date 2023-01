R'Bonney Gabriel, de EE.UU. se corona como Miss Universe 2022 - 2023

Cabe recordar que las aspirantes a ser la Miss Universo número 71 fueron seleccionadas en razón de los puntajes obtenidos durante desfiles en traje de gala y traje de baño en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de la ciudad de Nueva Orleans.



El jurado, formado por el rapero y cantante de Hip-Hop Big Freedia, la periodista y presentadora cubana Myrka Dellanos, la Miss Universo 2010 Ximena Navarrete, de México, la ejecutiva de la empresa Roku Sweta Patel, la Miss Universo 1998 Wendy Fitzwilliam, la actriz y periodista Emily Austin y la CEO y fundadora de O Skin Med Spa Olivia Quido, evaluó a las finalistas y les hizo posteriormente una sesión de preguntas.



La primera en contestar fue la venezolana Amanda Dudamel, quien dijo que poder “mantenerme a mí misma como diseñadora, sin escuchar a los que me decían que era imposible” ha sido el mayor reto que había afrontado y superado en su vida.



Por su parte, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel indicó que le pediría a la Organización Miss Universo que “incremente la edad de las candidatas que pueden participar. Tengo 28 años y es el límite actualmente. Mi lema es ‘si no es ahora, cuándo’ y es el momento de que las mujeres no seamos definidas por la edad”.

Miss República Dominicana Andreína Martínez es una activista a favor de la equidad y el aborto seguro dijo que el mayor obstáculo para las mujeres en su país “es el acceso a la educación”.

Antes del desfile de las semifinalistas, la nueva dueña de la Organización Miss Universo, la multimillonaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, aseguró que este sábado comenzaba “una nueva etapa del Miss Universo, hecho por mujeres para mujeres” y relató cómo había “transformado el dolor” de haber sido rechazada como mujer transgénero en éxitos