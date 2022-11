Reacción de Silvestre Dangond a agresión en concierto, es aplaudida por sus seguidores

Luego de que uno de los asistentes a su concierto de Pitalito (Huila), le lanzara un objeto contundente que le impactó en la cabeza al cantante vallenato Silvestre Dangond el pasado fin de semana, varios de sus colegas y seguidores admiraron su reacción al no salirse de sus casillas.

Y es que el artista, por el contrario, le pidió calma a sus músicos, a la producción del evento y los asistentes del lugar, para que no tomaran algún tipo de represalia en contra de la persona que efectuó el hecho.

También lea: Silvestre Dangond paró un concierto tras recibir un golpe en la cara

Adicionalmente, lo que sí enamoró a los asistentes y fanáticos del recinto, fueron las palabras que tuvo el artista hacía esta persona.

“Tú no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de conciencia es mucho más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino, cantando, disfrutando de la vida y aprendiendo. Aquí es donde uno controla la soberbia, el ego, y Dios me dice ‘contrólate que tú eres más que un golpe’. Si quieres me tiras otra, vuelve y tírame. Pitalito, yo sé que tú no tienes la culpa, te amo”, manifestó el cantante al público.

Puede leer: Jhonny Rivera confiesa cómo despilfarro plata en un mal negocio: "me van a criticar”

Luego del penoso incidente, los asistentes aplaudieron a Dangond y este continuó con profesionalismo su show por otras dos horas más.