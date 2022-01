“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, aseguró en entrevista con la Revista Quien, enfatizando en que su carrera musical le importa más.

“Fue una experiencia increíble, pero me preocupa más qué va a pasar con mi disco... Cuando me quedé (en Rebelde), me sentí muy agradecido de que me dieran la oportunidad, sin importar el nombre del proyecto, lo importante es que tengo trabajo y que gracias a eso, pude pagar la escuela de mi hija, pude darle su fiesta y todo eso que estaba buscando”, agregó y generó controversia porque para muchos fans desprecia la serie Rebelde que fue un hit en el pasado.

Pese a dicho incidente, algunos exintegrantes de la telenovela expresaron su emoción y sentimientos con respecto al estreno de "Rebelde" por Netflix el pasado 5 de enero.

Fue el mismo Christian quien publicó una foto de su personaje con la leyenda de "Orange was de new black (el naranja era el nuevo negro)", haciendo referencia a su color de cabello de aquel entonces.

Por su parte, Estefanía Villareal -que también en la nueva temporada da vida a Celina Ferrer- compartió una imagen de ella junto a Anahí, quien interpretaba a Mia Colucci y Angelique Boyer, quien era Vico en la serie original

Pero Alfonso Herrera, Miguel Arango en la telenovela, fue quien generó gran polémica, puesto que compartió en Twitter una felicitación muy inusual.

"¡Todo el éxito del mundo! Consejo, revisen bien sus contratos", escribió el actor luego del revuelo que han causado las declaraciones de los integrantes en torno a ciertas injusticias que vivieron como parte del grupo musical que se formó paralelamente al proyecto.