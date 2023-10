"Estamos en Ciudad de México, acabamos de tomar un taxi porque venimos a la Fórmula 1 y el señor me acaba de cobrar 1.000 dólares en mi tarjeta de crédito. O sea, si no me llega un mensaje de Bancolombia no pasa nada", dijo la influencer, ofendida por lo sucedido.

La creadora de contenido dijo que ante este tema tuvo que llamar a la Policía, pues el conductor le quiso cobrar 1.000 dólares (aproximadamente $4.061.750 con el cambio a día de hoy).

Después de unos segundos, la creadora de contenido grabó un nuevo video en el que mostró el momento en el que la Policía está contando el dinero y se lo devuelven.

“Parece que lo van a dejar ir como si nada, pero, pues, hizo un robo”, enfatizó Orrego, después de que el hombre se subiera en su taxi y se fuera con un pasajero.

A pesar de esto, la creadora de contenido siguió con sus planes y llegó a ver Gran Premio de Fórmula 1.