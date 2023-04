Reconocida presentadora cantó en los buses porque su sueldo no le alcanzaba

Lina Pulido tuvo que cantar en los buses

Aunque su carrera ha sido muy exitosa, antes de llegar a 'Arriba Bogotá' tuvo que pasar por algunos obstáculos que la marcaron para toda la vida, uno de ellos fue en su época estudiantil.

Durante la entrevista, la presentadora reveló que tenía un trabajo en el que le pagaban solamente $190.000 quincenales, pero este sueldo era muy difícil para vivir, por lo que tuvo que recurrir a medidas extremas.

Ella, aprovechando que tenía talento para cantar, iba en un bus para un cumpleaños, pero solo tenía $5.000 en el bolsillo, por lo que decidió levantarse a cantar para ganar algo más de dinero y poder disfrutar con sus amigos.

"Me paré a cantar y ese día recogí 15 mil pesos. Invité, me comí un helado, me fue super bien. Yo no le podía pedir a mi papá. Él hizo todo su esfuerzo para sacarnos adelante. Yo puedo hacer esto [cantar en buses], esto me puede dar algo extra", reveló.

Lina recordó que gracias a esto lograba hacer cerca de 2 millones de pesos mensuales, cantando en una ruta que tomaba desde Bosa hasta el norte de Bogotá y a veces en el bus que tomaba para ir a la universidad.

Por esto, cada que ve un artista en TransMilenio recuerda aquellos momentos y piensa en la historia que puede haber detrás, por lo que siempre los apoya.

Cuando su padre se enteró de esto, cuando Lina ya estaba bien, le preguntó el porqué lo había hecho, pues él siempre le dio todo lo que necesitaba, pero ella dijo que no lo hacía por necesidad, sino para tener algo para poder darse un gustico.