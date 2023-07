Reconocido actor criticó la comunidad LGBTI: "su ADN dice que usted es hombre o mujer"

Mauro Bastidas, recordado por novelas como 'Tres Milagros', del canal RCN, dio de que hablar en las últimas horas tras un video en el que habría enviado un indirectazo a la comunidad LGBTI.

“Este es el pacto de Dios con el hombre después del diluvio”, dijo Bastidas en un inicio mientras señalaba un arcoíris y hacía referencia a sus colores.

Le puede interesar: Reconocido actor que lideró ‘primera línea’ confesó trágico episodio: "me iban a matar"

Posteriormente, señaló la bandera de la diversidad LGBTI y dijo "esta es la causa por la que Dios mandó el diluvio a la Tierra. Los amamos, pero no es la ley de Dios ni la naturaleza".

De igual forma, el también cantante dejó un mensaje en el que dijo que los aceptaba tal cual como eran, pero que no pretendan que ahora son los salvadores.

"Los amamos, así como son y los aceptamos con amor, pero no pretendan que creamos que la humanidad estuvo errada siempre y que ustedes con sus ideologías de ahora vienen a ser los salvadores de la humanidad, así no es. Dios no se equivoca y la naturaleza menos, aceptemos la realidad, su ADN dice q usted es hombre o mujer y no da resultados a medias. Los amamos", dijo Bastidas.

Lea también: Capítulo Ana de Nadie: cerca al final Ana y Joaquín afrontan otra crisis ¿No terminarán juntos?

Como era de esperarse, el mensaje fue muy comentado en redes sociales y se llenó de cientos de críticas en la que muchos internautas dejaron algunos mensajes como: "No veo la necesidad de expresar esto en un video, generar polémica y ya? Ok es tu pensar pero hacerlo así publico solo es para generar controversia más no conciencia"; "Pana cállese mantiene pasando penas, no sabe cómo llamar la atención, te ves frustrado y te ves triste por q nunca has logrado nada estás quemado", entre otros.