Reconocido actor que lideró ‘primera línea’ confesó trágico episodio: "me iban a matar"

Actor colombiano que lideró la primera línea en le paro nacional

Algunos artistas del país participaron de manera más activa, tanto así que llevaban algunos puntos al extremo poniendo en peligro su vida y la de los demás. Como fue el caso del actor Mauricio Bastidas, reconocido por su participación en la novela ‘Tres milagros’, del Canal RCN.

Hace pocos días se conocieron las declaraciones del actor, quien en un diálogo con el activista Andrés Escobar, relató como fue esta experiencia en su vida y como tiempo después se arrepiente de haber sido líder en Cali del grupo denominado ‘primera línea’.

“Personalmente, no lo volvería a hacer. No agradecen lo que hacías por ellos. Yo me metí en problemas, me tocó irme del país, me iban a matar por eso. Amenazas por todos lados, me eché enemigos”, indicó el actor.

Asimismo, dice que su carrera profesional se vio afectada por participar de manera tan activa en el paro nacional del año 2021, pues fueron varias oportunidades laborales que se les cerraron.

“Mis amigos, los que pensaba que eran mis amigos, me dejaron de hablar y me dejaron de dar trabajo por pensar diferente”, dijo Mauricio Bastidas.

En medio del diálogo, Mauricio se mostró orgulloso y contento de su actual trabajo, sin embargo, no especificó de que se trataba. De igual manera, contó que lo han vuelto a invitar para participar en otras manifestaciones, pero él se ha negado hacer parte esto luego de la experiencia que vivió.