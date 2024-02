Reconocido cantante de música popular está pasando por un mal momento: "estoy acurrucado"

El género popular ha ganado mucha fuerza en Colombia al paso de los años. Son varios los cantantes que destacan en este género y que acumulan más y más éxitos así como fanáticos.

Este es el caso de Gabriel Arriaga que ha marcado la historia de la música colombiana con éxitos como 'Aunque no sea mayo' y 'Letra chiquita'. Sin embargo, al parecer, este está teniendo un momento muy difícil para el famoso cantante.

De acuerdo con Arriaga y su relato en medios nacionales, confesó que desde la muerte de su padre se ha sentido muy estancado en su carrera por cuenta de algunos problemas anímicos debido a que lo sigue extrañando.

“Lo extraño, cada día me hace falta falta, fue mi amigo, pero tengo mi corazón y mi conciencia tranquila con ese papá que Dios me regaló, porque yo no sé lo pedí“, dijo el famoso entre lágrimas.

El padre del artista falleció hace cuatro años por algunos problemas de salud y afectaciones en sus pulmones que finalmente le quitaron la vida a su progenitor a los 81 años.

“Tenía 81 años. Él estaba muy bien, de un momento a otro deja de fumar y con el tiempo empieza a tener problemas de sus pulmones, porque fumo mucho y eso fue muy berraco“, agregó.

Asimismo contó que se siente muy estancado en la música, lo que claramente afecta su carrera. Aunque dice que su canción más reciente fue publicada hace dos meses, comentó que en los últimos años tuvo que sacar varios miembros de su equipo de trabajo porque económicamente no está fluyendo. No está en su mejor momento.

“Hace unos días le dije a un amigo: 'no estoy caído, estoy acurrucado para echar para arriba, de la mano de Dios voy para arriba. Me tocó fuerte porque casi no trabajo, me tocó despedir a las personas que trabajaban conmigo. He sido siempre muy positivo, cada vez que me despierto le agradezco a Dios", concluyó el cantante.