Reconocido presentador confiesa el duro trabajo que tuvo en su juventud: ganaba para lo básico

En una reciente entrevista que Arias dio para el canal de YouTube de 'El Empleo', reveló que cuando estaba en su época juvenil tuvo que luchar 'contra viento y marea' para ganarse un puesto en un medio de comunicación.

"Tenía 18 años, me iban a llevar a prestar servicio militar, en ese lapso, mientras esto ocurría, trabajé en una ferretería vendiendo en la 'Cacharrería Manizales', mientras me resultaba alguna labor, me ganaba 80 mil pesos, que era el salario mínimo mensual en ese entonces", dijo.

Un año después, en el año 90, su vida dio un giro de 180 grados, ya que logró llegar a una estación de radio en Manizales, donde se desempeñó como DJ. En aquel entonces su horario laboral era de 12 de la noche a 6 de la mañana.