Reina del Carnaval de Barranquilla sorprendió en su grado: apareció luciendo una pollera

La nueva reina del Carnaval de Barranquilla es Melissa Cure Villa, una joven que con su belleza y carisma llevará en alto este folclórico evento. El anuncio, que fue hecho por la organización del Carnaval SA, tras una reunión con la Justa Directiva del Carnaval de Barranquilla, ha sorprendido a los ciudadanos de la capital del Atlántico.

La barranquillera de 25 años ha sorprendido a muchos con su carisma y gran desparpajo, por lo que se ha puesto la pollera para dar todo de sí en medio de un evento muy importante para ella.

Y es que el pasado sábado 9 de septiembre será una fecha inolvidable para la familia Cure Villa, quienes recibieron dos noticias que les ha impactado sobremanera, el nombramiento como la soberana del Carnaval en 2024 y la graduación de Comunicadora Social.

"Este ha sido un día 2x1: tengo el honor de haber sido nombrada como Reina del #Carnaval2024 y me gradúo como comunicadora social organizacional", escribió en sus redes sociales.

Melissa Cure se viste con pollera y sorprende en su graduación

La nueva soberana del Carnaval ha dejado muy presente que está orgullosa de su representación, a tal punto que en medio de su graduación como comunicadora social organizacional, decidió sorprender a los asistentes con un atuendo muy tradicional.

Para este evento, Cure Villa decidió llevarse una pollera blanca en la que se ven algunos diseños y figuras representativas de la cultura caribe colombiana. Además, decidió utilizar un tocado a juego que embellecía su rostro.

Aunque las miradas fueron evidentes, la nueva reina del carnaval no se dejó intimidar y aseguró que lo más importarte es la personalidad.

Entre los comentarios, lo que más sorprendió fue la reacción de una de sus amigas en medio de la ceremonia al enterarse lo que pasaba. "lo mejor de todo es la prudencia de la gente!!! O no saben que es una pollera y que algo significa, o prefieren no opinar de su atuendo", "La carita de la compañera que no sabía y le cuentan y cuando le cuentan se alegra", son algunos de los destacados.

Críticas a Melissa Cure por su nombramiento como reina del Carnaval de Barranquilla

Aunque la alegría de la joven barranquillera es evidente en sus redes sociales, para muchos internautas ha sido controversial su nombramiento, pues para ellos el único requisito que se tiene es que haya mucho dinero en sus cuentas bancarias.

“Barranquilla necesita reinas con dinero, para que los eventos de carnavales sean más producidos y no le nieguen nada. Como dicen mis amigas bolso, mata todo”, es uno de los comentarios más repetidos en las redes.

No obstante, este no fue el único tema en discusión, pues otros decidieron cuestionar el físico de la joven, pues indicaban que le faltaba gracia.